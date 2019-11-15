انقطاع الكهرباء عن 300 ألف منزل جنوب شرقي فرنسا بسبب الثلوج

انقطع التيار الكهربي عن حوالي 300 ألف منزل في جنوب شرق فرنسا في أعقاب سقوط أول موجات رئيسية للثلوج على المنطقة هذا الشتاء، بحسب ما ذكرته شركة إمدادات الكهرباء "إنيديس" صباح اليوم الجمعة.

ولقي رجل يبلغ من العمر 63 عاما حتفه مساء أمس الخميس، إثر سقوط شجرة عليه أثناء محاولته إزاحة شجرة أخرى كانت سقطت في وقت سابق على أحد الطرق بمقاطعة إيزير.

وقالت السلطات المحلية إنه جرى إغلاق الطريق "أيه 7" في إيزير أمام شاحنات نقل البضائع، في حين تم أمس الخميس رفع القيود التي فرضت على طرق أخرى.

وألغت "الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية" رحلات القطارات بين مدينتي جرونوبل و" فالانس".

وقالت الشركة إن العديد من الخطوط الحديدية في المنطقة ستكون خارج نطاق الخدمة حتى بعد ظهر اليوم، أو ربما تشهد بعض الاضطرابات.