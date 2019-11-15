روسيا: عودة 776 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 776 لاجئا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 195 لاجئا عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 581 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر المركز الروسي - في بيان، اليوم الجمعة، - أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق من الألغام على مساحة 2 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 36 عبوة قابلة للانفجار.