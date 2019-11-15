 محكمة سويسرية: الحكم على والدين بالسجن للتحرش الجنسي بأولادهما - بوابة الشروق
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محكمة سويسرية: الحكم على والدين بالسجن للتحرش الجنسي بأولادهما

أرشيفية
أرشيفية
فيينا - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 12:14 ص | آخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 12:14 ص

أدانت محكمة زوجين في سويسرا بالتحرش الجنسي بابنهما ونجلتهما على مدار عشر سنوات، وأصدرت حكمها بالسجن 15 سنة للأب و13 سنة للأم أمس الخميس.

واسمتعت المحكمة في لوجانو إلى أن محنة الطفلين بدأت عندما كانت الطفلة في عمر الثالثة والطفل في عمر السابعة.

واشتملت لائحة الاتهام على حوالي 100 حادثة تحرش جنسي ارتكبها الايطاليان، اللذان كانا يعيشان في فيلا منعزلة بالقرب من مدينة بلينزونا السويسرية.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة السويسرية الناطقة باللغة الإيطالية "إس آر آي" أن الطفلين أجبرا على المشاركة في الممارسات الجنسية لأبويهما.


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