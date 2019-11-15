وزارة المالية في ألمانيا تنفي تقريرا حول خفض معدل الضريبة على الشركات

نفت وزارة المالية في ألمانيا تقريرا أوردته صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية بشأن وجود خطط قيد المناقشة بشأن توسيع نطاق إصلاح الضريبة على الشركات.

وجاء في تقرير الصحيفة أن ممثلين عن الوزارة ونوابا عن الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، ومنظمات أعمال، عقدوا مناقشات ذات طابع سري بشأن الإجراءات الخاصة بإصلاح النظام الضريبي الخاص بالشركات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج".

ووفقا للتقرير، فإن أحد الخيارات التي جرى مناقشتها يتعلق بخفض عبء الضريبة على الشركات من 30% إلى 25%.

ونفت وزارة المالية الألمانية في رسالة عبر البريد الإلكتروني وجود مثل هذه الخطط، وقالت إن الوزير أولاف شولتس أكد ذلك خلال فعالية أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.