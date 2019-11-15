مصادر ليبية متطابقة تعلن قصف قوات حفتر معسكر كتيبة «البقرة» في مصراتة

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قصفت مقاتلات حربية تابعة للجيش الليبي، بعد ظهر اليوم الجمعة، مواقع تابعة لقوات الوفاق في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

ونقلت "بوابة أفريقيا" عما وصفتها بمصادر متطابقة قولها إن سلاح الجو نفّذ ثلاث ضربات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة في معسكر"رحبة الدروع"الذي تتمركز به كتيبة"البقرة" ومجموعات مسلحة أخرى من مدينة مصراتة،تابعة لقوات الوفاق.

وأشارت "بوابة أفريقيا" إلى تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من معسكر"رحبة الدروع"، وقد تعالت أصوات الانفجارات بعد قصف مخازن الذخيرة.

ويدور قتال بين قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا وقوات المشير خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطنى الليبي" للسيطرة على العاصمة طرابلس منذ شهور، راح ضحيته الكثيرين من القتلى والجرحى.