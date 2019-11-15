القبض على رب أسرة مرحلة من تركيا إلى ألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت السلطات الألمانية القبض على رب أسرة تم ترحيلها أمس الخميس من تركيا إلى ألمانيا.

وقال مارتن بالجين المتحدث باسم إدارة الداخلية التابعة لمجلس الشيوخ بولاية برلين اليوم الجمعة ردا على استجواب: "تم تسليم الأب بناء على أمر بالقبض عليه ساري المفعول صادر عن الجهات القضائية".

وأضاف بالجين أن الرجل يوجد حاليا في أحد سجون برلين وسوف ينقل "عاجلا" إلى ولاية سكسونيا السفلى.

ولم يبين بالجين سبب استصدار أمر القبض عليه، إلا أنه أشار إلى عدم وجود أسرته حاليا في برلين.

كانت تركيا رحلت أمس الخميس الأسرة ب. المكونة من سبعة أفراد وهي من مدينة هيلدسهايم الألمانية إلى ألمانيا، وتسلمتها الشرطة وجهات أمنية أخرى في مطار برلين تيجل.

وصفت وزارة الداخلية التركية الأسرة بأنها "أسرة مقاتلين إرهابيين من خارج تركيا".