 قتيلان وعشرات الجرحى إثر مصادمات بين القوات الأمن العراقية والمتظاهرين وسط بغداد - بوابة الشروق
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قتيلان وعشرات الجرحى إثر مصادمات بين القوات الأمن العراقية والمتظاهرين وسط بغداد

بغداد - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 7:19 م | آخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 7:19 م

ذكر شهود عيان مساء اليوم الجمعة أن قتيلين سقطا وأصيب العشرات إثر مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "القوات الأمنية اصطدمت بالمتظاهرين الذين اكتظت بهم ساحتا الخلاني والتحرير عصر اليوم، إثر انتهاء خطبة الجمعة حيث استخدمت الغازات المسيلة للدموع، ما أدى إلى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة أكثر من 35 آخرين، حالات بعضهم حرجة".

وأضاف الشهود أن "القوات الأمنية تعاملت بقسوة مع المتظاهرين، فيما سادت عملية الكر والفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية".

وساد الهدوء مساء اليوم في ساحة الخلاني المحصنة بكتل أسمنتية تفصل القوات الأمنية باتجاه جسر السنك وشارع الجمهورية فيما تفصل المتظاهرين باتجاه ساحة التحرير.

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