مستقبل وطن: زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات توطد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مُؤكدًا أن تلك الزيارة تعكس مدى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وما يربطهم من علاقات تعاون إستراتيجية على جميع المستويات، بما يُحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وقال منظور، إن المباحثات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر الوطن، ناقشت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أهمها ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة بما يحافظ على وحدة أراضى تلك الدول، وكذلك التصدي لمحاولات التدخل غير المسئولة في الشئون الداخلية للدول العربية.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن إعلان الإمارات ومصر تأسيس منصة استثمارية إستراتيجية مشتركة بقيمة ٢٠ مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات أهمها الصناعات التحويلية، الطاقة، التكنولوجيا، الأغذية، العقارات، السياحة، الرعاية الصحية، الخدمات اللوجستية، الخدمات المالية، والبنية التحتية، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي يعكس المناخ الجيد للاستثمار في مصر.

وأشاد الدكتور محمد منظور، بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين مصر والإمارات، والتي تهدف إلى تطوير مستوى العمل المشترك والتنسيق بين البلدين في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين.