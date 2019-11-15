مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية لـ«الشروق»: السيسي دعا بوتين لزيارة مصر في 11 ديسمبر

قال القنصل الروسى مراد جاتين مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية، اليوم الجمعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة مصر يوم 11 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الزيارة ستكون في محافظة أسوان.

وأضاف جاتين، خلال احتفالية نادي السينما في أوبرا سيد درويش بالإسكندرية، بعام مصر روسيا 2020 بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة بالاسكندرية، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه خلال الاحتفالية سيتم عرض فيلمين وثائقيين إحداهما عن المسرح الروسي والآخر سيرة ذاتية عن حياة الدكتور أسامة السردي مستشار الثقافة المصرية بموسكو والحاصل على جائزة بوشكين من الرئيس فلاديمير بوتين.

وأشار جاتين إلى أن المركز بصدد شراكة مع مكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنظيم عدد من ورش العمل فى العلوم السياسية، لافتا إلى تنظيم مائدة مستديرة مؤخرا بمكتبة الإسكندرية ناقشت مستقبل العلاقات المصرية الروسية وأوصت بتعميقها.

وأوضح جاتين أن المركز سينظم دورات لتعليم اللغة الروسية في جامعة طنطا يليها محافظة الإسكندرية، متابعا أن عددًا من فرق الباليه الروسية ستزور مصر وتقدم عروضها بمناسبة بعام مصر روسيا 2020.