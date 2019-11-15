ميركل: فصل جديد من العلاقات مع الكونغو الديمقراطية

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أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتزامها دعم التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في توجهها الإصلاحي.

وقالت ميركل اليوم الجمعة في برلين بعد مباحثات مع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي إن العلاقات مع هذه الدولة الأفريقية تبدأ "فصلا جديدا".

كان تشيسيكيدي حل محل الرئيس جوزيف كابيلا بداية العام الجاري بعد أن حكم كابيلا البلاد مدة طويلة.

وقالت ميركل إن تشيسيكيدي عرض إصلاحات شجاعة، مضيفة القول: "لم يعد هناك سجناء سياسيون في الكونغو".

وأشادت ميركل بأن الرئيس يرغب في إحياء العلاقات مع صندوق النقد الدولي ثانية، مبينة أن المساعدات الألمانية يمكن أن تعين على تحسين ظروف العمل في قطاع المواد الخام واقتصاد الطاقة في الكونغو.

وذكرت ميركل أن تشيسيكيدي أجرى كذلك محادثات مع ممثلي الاقتصاد الألماني، مشيرة إلى أن التقدم في عمليات التعاون سيستغرق فترة تقييم قدرها ستة أشهر.

وقال تشيسيكيدي إنه يراهن على الانفتاح السياسي لبلاده، مشيرا إلى هذا سيتعلق بالأساس بشركاء مثل فرنسا وألمانيا ، كما ذكر أيضا الصين وروسيا.