أرباح «مولر - ميرسك» الدنماركية للشحن البحري 520 مليون دولار في الربع الثالث

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أعلنت شركة الشحن البحري واللوجستيات الدنماركية "مولر- ميرسك"، اليوم الجمعة، تحقيق صافي أرباح قدره 520 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري، رغم تراجع الطلب على الشحن بالحاويات بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وكانت الشركة أعلنت صافي خسائر بقيمة 173 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2018.

وانخفضت قيمة إجمالي أعمال الشركة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9ر0 % على أساس سنوي، إلى 1ر10 مليار دولار.

وذكرت المجموعة التي تضم خط ميرسك للشحن البحري أن التجارة العالمية عبر الحاويات حققت نموا بنسبة 5ر1 % مقابل

وألقت التوترات التجارية بين أمريكا والصين بظلالها على الحركة العالمية للحاويات.

وبحسب مولر- ميرسك، تسببت القيود التجارية بين الصين وأمريكا "على الأرجح في انخفاض تجارة الحاويات بنسبة 5ر0 % إلى 1% خلال العام الجاري".