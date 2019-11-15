ترامب يهاجم سفيرة أمريكا السابقة لدى أوكرانيا أثناء شهادتها أمام الكونجرس

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، هجومًا شفهيًا على ماشا يوفانوفيتش، السفيرة المعزولة للولايات المتحدة لدى أوكرانيا، فيما كانت تدلي بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في إطار التحقيق الخاص باتهامه بالتقصير.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سارداً تاريخ خدمتها الدبلوماسية للحكومة الأمريكية في الصومال ثم أوكرانيا: "أينما حلت ماري يوفانوفيتش تسوء الأمور".

وامتدت خدمة يوفانوفيتش الدبلوماسية لأكثر من ثلاثة عقود، منذ بداية تعيينها في أول وظيفة لها في مقديشو.

وأشار آدم شيف، الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إلى أنه سيتعامل مع تغريدة الرئيس على أنها بمثابة تخويف للشهود.

وبدا أن يوفانوفيتش أصيبت بصدمة عند قراءتها لتغريدات ترامب عنها.