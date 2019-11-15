عبد الرحمن مجدي: مباراة الأوليمبي في نصف النهائي «فاصلة»

أعرب عبد الرحمن مجدي ، لاعب منتخب مصر الأوليمبي، عن سعادته بالمشاركة أساسيًا خلال مواجهة الكاميرون، التي أقيمت مساء الخميس، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، مؤكدًا أنه تحت أمر الجهاز الفني سواء شارك أم لم يشارك.

وقال «عبد الرحمن»: «لم نحقق أي شئ حتي الآن، المباراة المقبلة ستكون فاصلة بالنسبة لهذا الجيل، نخطط للصعود إلى الأولمبياد، وكذلك الفوز بالبطولة».

وأعرب لاعب المنتخب، عن أمله في زيادة عدد الجماهير خلال اللقاء المقبل، مشددًا أن تواجد الجمهور يمنح اللاعبين ثقة كبيرة خلال المباريات.

وتأهل المنتخب الأوليمبي بشكل رسمي لنصف النهائي، بعدما حقق العلامة الكاملة بتسع نقاط في الدور الأول للبطولة، حيث فاز على مالي بهدف نظيف، وغانا بثلاثة أهداف لهدفين وعلى الكاميرون بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة، ليتصدر المجموعة الأولى في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا ، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).