كشفت صحيفة، "آس" الإسبانية، عن عقد ممثلي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، اجتماع أمس الخميس، من أجل تقييم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» والتي تم تطبيقها للمرة الأولى في «البريميرليج» خلال الموسم الجاري، وقد تم التوصية بتحسين القرارات وتسريعها وزيادة التواصل مع الجماهير.

وذكرت الصحيفة، أن مايك رايلي رئيس لجنة الحكام برابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تحدث عن الأمر وقال إن التحسينات المطلوبة مقبولة.

أوضح رايلي، أن تقنية الفار مستمرة وقد صححت العديد من الأخطاء في الملعب، لكنه أوضح أن سرعة وترتيب الأولوية سوف تتحسن كلما كان القائمون عليها أكثر خبرة بالتكنولوجيا والبروتوكولات.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع على أنه للمضي قدمًا في هذا الأمر سيتم إتاحة معلومات بشكل أكبر للجماهير الحاضرة والمشاهدين حول العالم، حيث سيتم التوضيح بشكل أكبر لاتخاذ القرار.

وأوضحت، على سبيل المثال بما يحدث الآن حينما تظهر الرسوم الجرافيكية للفار عملية التحقق من «ركلة الجزاء» سوف تقول «التحقق من ركلة الجزاء – لمس يد ممكنة»، على أن يتم تقديم هذه التعديلات في ديسمبر 2019.

أهم شيء أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيواصل إظهار اللقطة التي يتم مراجعتها في شاشات ملعب المباراة ليبقى الدوري الكبير الوحيد الذي يقوم بذلك.

وبحسب لوائح الفار لا يمكن أن يتم ظهور الحالة في الشاشات حتى يتم اتخاذ القرار، ولا تسمح أيضًا باتصال مباشر بين الحكم أو القائمين على تقنية حكم الفيديو مع الجماهير.

وأضافت، تمت مناقشة المكان الذي سيراجع فيه الحكم وتم التأكيد على أن يكون في مكان غير مشاهد من الحكم أو التي تكون خارج توقعاته.

وأكدت، لا يزال ضمان سرعة وتيرة الكرة في الدوري الإنجليزي محورًا هامًا، حيث تم التأكيد على تدخل الفار مع الحفاظ على الوتيرة المشهور بها الدوري لتصحيح الأخطاء الواضحة في الملعب.

وسيتم إجراء الأبحاث مع المشجعين والمسئولين بالأندية للتعرف على اقتراحاتهم حول أفضل طريق لتطبيق التقنية.

أكد المسئولون أيضًا في اجتماع اليوم أن بتطبيق تقنية حكم الفيديو رفعت نسبة القرارات التحكيمية الصحيحة من 82% إلى 91% بهذا الموسم.