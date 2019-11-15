محافظ كفر الشيخ يوجه بتشكيل لجنة للتفتيش عن مخازن الرصاص بمستشفى برج البرلس

وجه محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور فيصل جودة، بتشكيل لجنة عاجلة من الشؤون المالية والفنية والقانونية، للتفتيش على مخازن وعهدة مستشفى برج البرلس المركزي، وذلك بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي عن سرقة كمية كبيرة من الرصاص الذي يستخدم في أجهزة الأشعة، والتي قدرت بأكثر من مليوني جنيه.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الجمعة، أن المحافظ كلف اللجنة بإعداد تقرير عاجل، بعد جرد المخازن والعهدة وفي حالة التأكد من ذلك سوف يتم إحالة المسؤلين عن هذا العجز إلى النيابة العامة .. كما كلف المحافظ مدير المستشفى بإعداد رد وافي وموثق على ماتناولته مواقع التواصل الاجتماعي.