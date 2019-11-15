الجيش اللبناني يوقف 20 محتجا لتعرضهم للعسكريين خلال فتح الطرقات ويطلق سراح 9 منهم

أوقف الجيش اللبناني 20 محتجا بسبب قيامهم بإقفال الطرقات في الأيام الماضية وتعرضهم للعسكريين خلال قيامهم بفتح الطرقات، وأطلق سراح تسعة من بينهم، بينما أحال أربعة منهم إلى الشرطة العسكرية لتورطهم بمخالفات أخرى.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة أنه "تم إخلاء سبيل تسعة منهم، والإبقاء على سبعة أشخاص رهن التحقيق بناءً لإشارة القضاء المختص، وأحيل أربعة منهم بينهم سوري على الشرطة العسكرية بعدما ثبت تورطهم بمخالفات أخرى".

وتجمع العشرات من المتظاهرين اليوم الجمعة أمام مبنى قصر العدل في بيروت للمطالبة بإطلاق سراح محتجين تم إيقافهم بالأمس عند جسر الرينغ في بيروت.

وأقفل المحتجون في حلبا شمال لبنان المؤسسات الرسمية.

وتمكن الجيش اللبناني اليوم الجمعة من فتح الطرقات في غالبية المناطق اللبنانية، وفتحت المدارس والجامعات أبوابها في مناطق عدة، فيما بقيت مقفلة في غيرها، يذكر أن يوم الجمعة ليس إجازة رسمية في لبنان.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وكانت المستشفيات الخاصة في أنحاء لبنان دخلت إضرابا اليوم الجمعة احتجاجا على عدم دفع الحكومة مبالغ مستحقة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة أثارت الاحتجاجات التي تصيب البلاد بالشلل.

ووقف العاملون بالمستشفيات خارج بواباتها المغلقة في إطار الإضراب الذي يمتد يوما واحدا، وحملوا لافتات حذروا فيها من انهيار نظام الرعاية الصحية في البلاد.

ونقلت قناة "إم تي في" اللبنانية الخاصة عن سليمان هارون نقيب المستشفيات: "هذه الخطوة (الإضراب) تهدف إلى رفع الوعي وإطلاع (الحكومة) على موقف المستشفيات".

وتوقع الحكومة عقودا مع المستشفيات الخاصة بحيث يكون للموظفين والعاملين بالقطاع العام إمكانية الحصول على التأمين الصحي بتمويل جرئي من الهيئات الحكومية.

وبحسب نقابة لأصحاب المستشفيات الخاصة، تعد الحكومة اللبنانية مدينة بـ 3ر1 مليار دولار للمستشفيات الخاصة.

وتشهد لبنان موجة احتجاجات على مستوى البلاد منذ 17 تشرين أول/ أكتوبر أدت إلى إغلاق الهيئات الحكومية والمدارس والمصارف، واستقال رئيس الوزراء سعد الحريري بعد أسبوعين من اندلاع الاحتجاجات.

يشار إلى أن هناك 121 مستشفى خاصا في لبنان.

وعلى صعيد آخر، أكّد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، اليوم الجمعة، خلال لقائه نظيره الإيطالي لورنزو جويريني أنَّ مشاكل لبنان الاقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة جراء إيوائه نحو مليون ونصف نازح سوري دون أن يلقى الدعم الكافي.

وبحث الجانبان"الأوضاع العامة، وآخر المستجدات على الساحة اللبنانيَّة"، فضلا عن " العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بين البلدين".

وشكر الوزير بو صعب الضيف على مشاركة بلاده في قوَّات اليونيفيل العاملة على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.

يذكر أن عدد النازحين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سورية حتى الآن بلغ 390 ألف نازح، ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حالياً حوالي مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.