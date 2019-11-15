وزير الداخلية التركي: ترحيل داعشي أمريكي مشتبه به تقطعت به السبل على الحدود مع اليونان

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده رحلت أخيرًا إلى الولايات المتحدة مشتبهًا به ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، تقطعت به السبل لمدة خمسة أيام في منطقة عازلة على الحدود اليونانية والتركية.

وقال صويلو للصحفيين اليوم الجمعة في أنقرة: "تم ترحيل الأمريكي الذي تقطعت به السبل بين اليونان وحدودنا، على متن طائرة من إسطنبول إلى أمريكا منذ فترة وجيزة".

ولم يكشف صويلو عن الولاية أو المدينة الأمريكية التي تم ترحيل الرجل إليها.

وكان الرجل - الذي عرفته وسائل الإعلام التركية بأن اسمه محمد درويش وأنه مواطن أمريكي من أصل أردني - هو أول مقاتل أجنبي مزعوم ينتمي لداعش تم ترحيله يوم الاثنين الماضي ، عندما بدأت تركيا عمليات إعادة الدواعش إلى أوطانهم.

وتم نقله إلى نقطة تفتيش على الحدود التركية في أدرنة ، شمال غربي البلاد، لكن اليونان منعته من الدخول، ثم أعادوه مشياً على الأقدام إلى تركيا ، التي رفضت قبوله.