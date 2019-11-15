الشرطة الفرنسية تمنع متظاهري السترات الصفراء من دخول شارع الشانزليزيه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

منعت شرطة باريس متظاهرين من أصحاب"السترات الصفراء" من دخول شارع الشانزليزيه بالمدينة، بينما تستعد الحركة للاحتفال بالذكرى السنوية لانطلاقها غدا السبت.

وقال نائب وزير الداخلية لوران نونيز لتلفزيون "فرانس 2" اليوم الجمعة إن الشرطة ستكون على استعداد "للتدخل إذا حدث تخريب أو عنف".

ودعا محتجون بارزون وصفحات التواصل الاجتماعي إلى تنظيم احتجاجات في أنحاء مختلفة من باريس، بما في ذلك الشانزليزيه والطريق الدائري السريع في المدينة.

وقالت المتظاهرة البارزة بريسيليا لودوسكي ، التي حصلت على موافقة الشرطة لتنظيم مظاهرة في جنوب باريس ، لإذاعة راديو مونت كارلو :"علينا أن نحتفل بهذه المناسبة".

وفي 17 نوفمبر 2018، قام حوالي 283 ألف متظاهر ، يرتدي الكثير منهم "سترات صفراء" ، بإغلاق الطرق في جميع أنحاء فرنسا احتجاجًا على زيادة ضريبة وقود مقررة حينذاك.

وألغت الحكومة الفرنسية /يمين الوسط/ فيما بعد الزيادة الضريبية ، لكن المتظاهرين رفعوا مطالب أوسع بشأن تكلفة المعيشة وطالبوا بمزيد من الديمقراطية المباشرة.