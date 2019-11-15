ربما أصبحت أسرع استقالة حكومية في التاريخ العربي الحديث، هي الاستقالة التي قدمتها الحكومة الكويتية، يوم الخميس، بعد احتجاجات شعبية انطلقت مطلع الشهر الجاري، أتت ثمارها بعد 13 يوما فقط!

حيث قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، استقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يوم الخميس؛ بسبب عدم تجانس الفريق الحكومي، على حد قوله، ليتم إعادة ترتيب العمل الوزاري، استجابة للمطالب الشعبية النادرة، التي اندلعت في 6 نوفمبر الجاري؛ اعتراضا على سرقة المال العام وتردي أوضاع التعليم والصحة وفساد الحياة السياسية..

6 نوفمبر.. شرارة التظاهرات

تظاهر مئات الكويتيين، يوم الأربعاء، في ساحة الإرادة، بالقرب من مجلس الأمة احتجاجا على انتشار الفساد داخل المؤسسات، مستجيبين للدعوة التي أطلقها النائب البرلماني السابق، صالح الملا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للمشاركة في وقفات احتجاجية تحت شعار "#بس_مصخت"، شارك فيها عدد كبير من النواب السابقون في البرلمان الكويتي.وبحسب "فرانس 24"، ندد نواب كويتيون بانتظام بالفساد في الحكومة والبرلمان، فيما ردد المتظاهرون هتافات مناوئة لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم هاتفين "أرحل أرحل يا مرزوق.. الشعب الكويتي ما يبيك".

12 نوفمبر.. استجوابات برلمانية واستقالات تشعل الشارع

في خضم التظاهرات، أجرى البرلمان الكويتي، قبل يومين، استجوابات حادة لوزراء الحكومة، ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية، حيث استجوب النائب الطبطبائي، وزيرة وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، متهما إياها بالتراخي في تطبيق القانون، والتسبب في هدر المال العام وكذلك سوء إدارة أزمة الأمطار وما صاحبها من ضرر كبير على الطرق، بالإضافة لطلب طرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ خالد الصباح.

12 نوفمبر.. وزير الأشغالة العامة تعلن استقالتها

فور انتهاء الاستجواب الحاد، أعلنت الوزيرة بوشهري عن استقالتها من منصبها، خلال كلمة ألقتها في مجلس الأمة، قائلة: "من ھذه المنصة أعلن تقدیم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق، أنا أقف اليوم مرفوعة الرأس في مواجھة أصحاب النفوذ"، معربة عن فخرھا واعتزازھا بكل القرارات التي اتخذتها للحفاظ على حقوق الدولة، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، لكن لم تسهم تلك الاستقالة في تهدئة الشارع الذي يتمسك برحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

14 نوفمبر.. مخالفات مالية داخل الجيش إلى النائب العام

قبيل استقالة الحكومة الكويتية بساعات، أصدر وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح قراراً بإحالة كل المخالفات المتعلقة بالتعاملات مع حسابات صندوق الجيش إلى النائب العام، وذلك بعد أن خلصت لجنة مشكلة للتحقيق إلى وجود أطراف معنية تستدعي إحالتها للنائب العام .من جهته علق الجيش الكويتي في بيان له قائلا: "إن قرار وزير الدفاع بإحالة المخالفات للنائب العام يأتي تعزيزاً لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية للحفاظ على المال العام".

ماذا بعد استقالة الحكومة؟

بعد الاستقالة أصبحت الحكومة الحالية بمثابة حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، أما عن البرلمان الكويتي، فقد أكد رئيس المجلس مرزوق علي الغانم، إنه لا توجد نية لأمير البلاد لحل المجلس في الوقت الحالي، على الرغم من كونه مطلبا أساسيا للشارع الكويتي.

حكومة كويتية جديدة

الآن ينتظر الكويت تشكيل حكومة جديدة، بأن يختار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رئيسا جديدا للوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، بشرط ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد نواب البرلمان الكويتي، أي 16 وزير، فيما يمكن أن يختار رئيس الحكومة عضوا برلمانيا ليصبح وزيرًا في السلطة التنفيذية ونائبًا في السلطة التشريعية.

يأتي ذلك فيما يرى البعض أن الاستجوابات البرلمانية الحادة التي آلت لاستقالة الحكومة، كانت عبارة عن صراع حكومي خالص؛ الغرض منه حل مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة لأهداف معينة.