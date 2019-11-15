مجموعة «أولام» ترى مستقبلا مشرقا «للكاكاو» بعد ارتفاع الطلب على الشيكولاته

قال جيرارد مانلي، المدير التنفيذي لمجموعة "أولام" للكاكاو إن استهلاك الشكولاتة العالمي سيزيد ليصل إلى 2ر7 مليون طن بحلول 2023- 2024، من أكثر من 6 ملايين طن في 2017 -2018 .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مانلي قوله في مؤتمر للكاكاو في بالي، اليوم الجمعة، إن الطلب سيزيد في الصين والهند والفلبين.

وتتوقع أولام نموا في الإنتاج لمنتجي غرب أفريقيا وترى تقليصا واسعا في مناطق أخرى بالعالم.

ويتوقع مانلي أن يصل إنتاج الكاكاو في إندونيسيا إلى 200 ألف طن هذا العام.

وكان المدير التنفيذي لمنظمة الكاكاو الدولية، ميشال أريون قد قال في مؤتمر صحفي في بالي بإندونيسيا أمس الخميس، إن الهند أحد الأسواق الواعدة "حيث رأينا زيادة بنسبة 157 بالمئة في استهلاك حلويات الشوكولاتة في العشر سنوات الأخيرة".

ونقلت بلومبرج عن أريون قوله إن الصين لاتزال ذات ثقل ولكنها تفتقر إلى النمو الجوهري رغم أنها سوق جديرة بالانتباه له.

كما أن نيجيريا بتعدادها السكاني الكبير تعد سوقا محتملة، وكذلك تركيا والمكسيك وإندونيسيا.