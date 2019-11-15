توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد اليوناني أقل من التوقعات الحكومية

ذكر صندوق النقد الدولي أنه يتوقع نمو الاقتصاد اليوناني بمعدل 3ر2% خلال العام المقبل وهو ما يقل عن توقعات المحللين، على خلفية تراجع الاستثمار وانخفاض الانتاجية والمشكلات الديموجرافية.

وذكر صندوق النقد في تقريره عن الاقتصاد اليوناني أن "التعافي الاقتصادي لليونان مخيب للآمال... سيكون من الضروري استمرار تطبيق الإصلاحات الكبيرة واستخدام مجموعة كاملة من الأدوات السياسية والتصميم السياسي القوي للتعامل مع المصالح الخاصة من أجل زيادة الاستثمار والنمو والتماسك الاجتماعي".

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة اليونانية تريد دفع الاستثمار لتعزيز حالة الاقتصاد وتوفير مجال مالي لتخفيف أعباء التضخم. كما أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي سيساعد في تقليل معدل الدين العام خلال السنوات المقبلة. وتتوقع اليونان نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بمعدل 8ر2% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه، يرى صندوق النقد الدولي أن معدل الدين العام لليونان سيرتفع بمقدار 10 نقاط مئوية بحلول 2028 مقارنة بالوقت الحالي وهو ما يزيد عن توقعات الدين العام للصندوق في مارس الماضي.

وأضاف الصندوق أن "انخفاض القيمة الاسمية لإجمالي الناتج المحلي والفائض الأولي خلال الفترة من 2019 إلى 2025 في ظل السياسات الحالية سيكون أكبر من أن يعوضه الانخفاض المتوقع في تكاليف القروض السيادية"، مشيرا إلى أنه في ظل الافتراضات الواقية لحالة الاقتصاد الكلي اليوناني فإن الصندوق يرى أن انخفاض معدل الدين العام لليونان إلى المستويات المقبولة على المدى الطويل سيكون أمر غير واقعي .