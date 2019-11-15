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الأمطار القوية تقطع التيار الكهربائي في جنوب فرنسا

باريفاس (فرنسا) - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 12:06 ص | آخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 12:06 ص

أدى هطول الأمطار الشديدة في جنوب فرنسا إلى قطع التيار الكهربائي عن آلاف السكان.

وقالت السلطات المختصة في بلدة (تورنون سير روني) مساء أمس الخميس، إن 63 ألف نسمة تعرضوا لانقطاع التيار عن منازلهم لهذا السبب.

وأضافت السلطات أن خط ضغط عال بقوة 20 ألف فولت انقطع بسبب تساقط الثلوج على المنطقة، وقام الفنيون التابعون لشركة إمداد الكهرباء إنيديس بالعمل على معالجة العطل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية في العديد من المناطق الشرقية للبلاد من تساقط الثلوج وخطر الانزلاق.

وأدت الأمطار والثلوج إلى إعاقة حركة المرور في المنطقة كما ألغيت رحلات كثيرة للحافلات.


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