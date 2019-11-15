ترامب يوقع على أمر اتحادي لجعل الرعاية الصحية أكثر شفافية للمرضى

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنها ستبدأ في إجبار المستشفيات على الكشف علانية عن الأسعار المخفضة التي تقوم بالتفاوض بشأنها مع شركات التأمين بهدف مساعدة المواطنين في البحث عن اتفاقات أفضل بشأن نطاق من الخدمات الطبية بدءا من استبدالات عظام الفخذ إلى الأشعة على المخ.

وقالت الإدارة إن ترامب وقع على أمر اتحادي حول شفافية الأسعار في مجال الرعاية الصحية.

ومع ذلك، ذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن القرار الاتحادي وهو جزء من خطة أوسع لجعل أسواق الرعاية الصحية أكثر شفافية بالنسبة للمرضى، لن يسري إلا في عام 2021.

كما كشفت الإدارة عن قرار مزمع يلزم شركات التأمين بأن تسمح للمرضى بالحصول على تقديرات بصورة مسبقة لتكاليفهم قبل أن الزيارة الطبية أو التوجه إلى المستشفى.

ووفقا لبلومبرج، سوف تلجأ صناعة المستشفيات، التي طالما أبقت هذه الأسعار سرا، إلى القضاء للطعن في القرار.

ومن المتوقع أن يقدم الرئيس ترامب إفادة صحفية بعد ظهر اليوم الجمعة لبحث القواعد الجديدة، التي أعربت إدارته عن أملها في أن تجعل أسواق الرعاية الصحية تعمل بشكل أفضل عبر إتاحة المعلومات بشأن الأسعار للمرضى.