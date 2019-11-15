فنلندا تهزم ليشتنشتاين بثلاثية نظيفة وتتأهل لليورو للمرة الأولى في التاريخ

تأهل منتخب فنلندا لكرة القدم رسميا إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) ، وذلك بعد فوزه على منتخب ليشتنشتاين 3 - 0 اليوم الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب اليوناني على مضيفه الأرميني 1 - 0.

وسجل أهداف منتخب فنلندا جايس تومينان في الدقيقة 64 وتيمو بوكي (هدفين) الأول في الدقيقة 64 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 75.

ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل رسميا ليورو 2020 لتكون أول بطولة كبيرة يشارك فيها عبر تاريخه، فيما توقف رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين في المركز السادس الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب اليوناني على مضيفه الأرميني بهدف نظيف سجله ديميتريوس ليمنيوس في الدقيقة 34.

ورفع المنتخب اليوناني رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد أرمينيا عند عشر نقاط في المركز الرابع.

ويلتقي المنتخب الإيطالي، الذي ضمن التأهل لليورو، في وقت لاحق من اليوم مع منتخب البوسنة والهرسك.