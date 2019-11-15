تشهد مدينة دبي في الإمارات، غدا السبت، انعقاد مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية 2019، بحضور قادة القوات الجوية الأوروبية والأمريكية والآسيوية والعربية لبحث مستقبل منظومة الدفاع الجوي، والتعرف على أحدث ما توصلت اليه صناعة المقاتلات العسكرية.

ويشارك في المؤتمر هذا العام 500 من قادة القوات الجوية العسكرية وممثلو القوات من أبرزهم ديفيد جولدفين رئيس الأركان بسلاح الجو الأمريكي، و مايك ويجستون رئيس أركان سلاح الجو البريطاني، وفيليب لافين رئيس أركان سلاح الجو الفرنسي، وجوزيف جاستيلا قائد القوات الجوية الأمريكية في منطقة جنوب غرب آسيا.

كما يحضره قادة وكبار المسؤولين بالقوات الجوية العسكرية من كندا وهولندا والامارات وإيطاليا وأستراليا.

ويفتتح المؤتمر الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لـ"طيران الامارات"، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي.

وقال رياض قهوجي الرئيس التنفيذي لشركة سيجما المنظمة للحدث الدولي إن المؤتمر يقام تحت شعار "بناء قوة قتالية أكثر مرونة وقادرة على التكيف وتحقيق التوازن بين الحلول العالية، والمنخفضة التقنية".

وأضاف لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) أن جلسات المؤتمر ستتركز على "تبني تقنيات الجيل الجديد في مجال الدفاع الجوي"، ومعالجة المتطلبات التشغيلية الآلية والمستقبلية لسلاح الجو"، و"قيادة وتدريب قوة المستقبل"، و "التدريب على العمليات المشتركة لطائرات الجيلين الرابع والخامس" و"الانتقال الى عمليات سلاح الجو المتعددة"، و"التقنيات اللازمة لاستراتيجية القتال الجوي المستقبلية ومتطلبات مقاتلات الغد"، و"مستقبل أنظمة الاستشعار وانشاء بنية نظام قيادة وتحكم متعددة المجالات".

ومن المقرر أن يتحدث قادة في القوات الجوية الامريكية والأسترالية عن "دمج أصول الأجيال الثالثة والرابعة والخامسة في قوة قتال متماسكة".