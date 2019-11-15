تقرير: أورانج تدرس طرح أسهم وحدتها في أفريقيا والشرق الأوسط للاكتتاب العام

تبدأ شركة أورانج الفرنسية للاتصالات ترتيبات لعملية طرح عام أولي لأسهم وحدتها في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة.

ووفقا لبلومبرج، تجري الشركة مقابلات مع مستشارين لعملية البيع المزمعة للأسهم.

وقالت الوكالة نقلا عن المصادر إن أورانج تدرس عملية الطرح في بورصات من بينها باريس ولندن، على الرغم من أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا.

وقال مصدر إن أورانج قد تبيع أسهم الوحدة العام المقبل على أقرب تقدير إذا ما مضت في ذلك، على الرغم من أن تفاصيل الطرح لا تزال رهن المناقشات.

ووفقا للمصادر، لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، بل قد تمضي أورانج في خيارات أخرى للوحدة.

وكانت عمليات الطرح العام الأولي لشركات فرنسية قد حصدت 41ر1 مليار دولار هذا العام، مرتفعة من 26ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج.