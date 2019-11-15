حبس مالك أرض حريق إيتاى البارود 4 أيام

قرر المستشار أسامة فودة رئيس نيابة ايتاى البارود، تحت إشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور بسكرتارية محمد سمك، ومحمد الشرقاوى حبس "ن ِش" (70 سنة - مالك قطعة الأرض التى شهدت حريق فى خط المواد البترولية بايتاى البارود) 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت منطقة عزبة المواسير، التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود شهدت، أمس، تسرّب مواد بترولية بأحد المجاري المائية بنطاق عزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، ما نتج عنه حريق، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمني لحماية المكان، وتبين من الفحص وجود كسر بماسورة خط شركة أنابيب البترول بطنطا المار بعزبة "المواسير - معنيا" مركز إيتاي البارود.

أسفر الحريق عن مصرع 8 أشخاص، تم التعرف على شخصين منهم، وجار التعرف على الآخرين بمعرفة رجال الطب الشرعي، بينما أصيب 14 آخرين بحروق متفرقة بجميع أجزاء الجسم.