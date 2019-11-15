وزارة الداخلية الألمانية تعتزم دعم 50 مسجدا بـ7 ملايين يورو

يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، دعم مساجد على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة بمخصصات تصل إجمالا إلى نحو 7 ملايين يورو.

ومن المقرر أن يذهب الدعم لنحو 50 مسجدا و"بيوت الجمع" العلوية، والتي لن يتم اختيارها من قبل اتحادات إسلامية كبيرة، بل من قبل أربع منظمات، وهي: المؤسسة الألمانية للأطفال والمراهقين، ومعهد جوته، ومؤسسة أوتو-بينيكه، والجمعية الألمانية للرفاهة المتكافئة.

وبحسب مصادر من وزارة الداخلية، سيتولى تنظيم المشروع التجريبي، الذي يحمل اسم "مساجد من أجل الاندماج"، الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بمعاونة مجلس استشاري يضم خبراء من منظمات إسلامية وإدارات وأوساط علمية ومدنية.

ويهدف المشروع إلى دعم برامج الإرشاد والعمل الاجتماعي وإجراءات تعزيز الاتصالات بين المساجد والمحيط المجاور بها.

وبحسب بيانات الوزارة، فإنها تسعى من خلال ذلك إلى دعم التضامن المجتمعي كجزء من "سياسة الوطن".

وترعى الوزارة أيضا مؤتمر الإسلام في ألمانيا،