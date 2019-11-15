إبراهيم المعلم عن «ترانيم في ظل تمارا»: «لغز لم أستطع حله منذ قرابة الأربعين عاما»

طرحت دار الشروق، طبعة جديدة من كتاب «ترانيم في ظل تمارا»، للكاتب محمد عفيفي.

واحتفى المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، بصدور الطبعة الجديدة، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لغلاف الكتاب معلقًا: «طبعة جديدة غاية في الجمال للكتاب البديع "واللغز الذي لم أستطع حله منذ قرابة الأربعين عاما وحتى الآن"، "ترانيم في ظل تمارا" الذي كتبه الأديب القدير الراحل محمد عفيفي بريشة الأديب وقلم الفنان وروح الفيلسوف الساخر، وتألق الفنان الكبير حلمي التوني في رسمه وإخراجه بعد أن وقع في غرامه».

وتابع «المعلم»: «أما اللغز فإن عفيفي أوصى أسرته بعد أن أنهى كتابة المخطوطة البديعة أن ينتظروا عاما كاملاً بعد وفاته ثم يسلموها لإبراهيم المعلم شخصيا لنشرها في كتاب عن دار الشروق! حاولنا أنا والتوني والأصدقاء أن نعرف السر الدفين سبب الحجب والتأجيل، ولازلنا نحاول!».