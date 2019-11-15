سلطان عمان يؤكد حرص بلاده على تعزيز التفاهم والحوار لحل القضايا

أكد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، حرص بلاده الدائم والمستمر على تعزيز التفاهم والحوار البناء والتعاون بين الدول من أجل حل كافة القضايا بالطرق السلمية بما يكفل للشعوب الاستمرار في مساراتها التنموية وسط أجواء آمنة ومستقرة، معربا عن تفاؤله بالجهود المبذولة لإحلال الاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء خلال اجتماع مجس الوزراء العماني الذي ترأسه السلطان قابوس بن سعيد، حيث استعرض عددا من الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

وأعرب السلطان قابوس عن ارتياحه لما يُبذل من جهود أدت إلى الحفاظ على مسيرة التنمية الشاملة في عمان وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل وتشجيع كافة القطاعات ودعمها من أجل تحقيق التوازن المالي للتعاطي مع متطلبات كل مرحلة من مراحل الخطط التنموية للسلطنة.

ووجه السلطان قابوس بتهيئة كل الظروف الملائمة للارتقاء بمستوى الأداء على كافة الأصعدة.