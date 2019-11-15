 الأردن والسعودية يؤكدان استمرار التنسيق إزاء التحديات الإقليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن والسعودية يؤكدان استمرار التنسيق إزاء التحديات الإقليمية

وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 2:45 م | آخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 2:45 م

شدد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي والسعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود على استمرار تنسيق المواقف إزاء التحديات الإقليمية وسبل تجاوزها بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم مصالح البلدين الشقيقين والمصالح والقضايا العربية.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش اجتماع التحالف الدولي لهزيمة تنظيمات "داعش" الإرهابية والذي عقد في واشنطن لبحث التطورات الإقليمية في سياق التنسيق والتشاور المستمرين.

وأكد الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، استمرار العمل على تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقتين وبحث سبل التعاون فى كافة المجالات.


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