تقرير: تركيا ترحل امرأتين أخريين إلى ألمانيا

ذكر تقرير إعلامي أن تركيا رحلت اليوم الجمعة امرأتين ألمانيتين إلى فرانكفورت.

وقال تقرير لوكالة الأنباء التركية الخاصة (دي إتش أيه) أن المرأتين اللتين رحلتا مساء اليوم الجمعة "مقاتلتان أجنبيتان ضمن جماعات الإرهاب" تحملان الجنسية الألمانية.

ولم يتسن الحصول على تأكيد من وزارة الداخلية في أنقرة حتى الآن.

وواصلت الوكالة القول إن المرأتين نقلتا في سيارة لسلطات الهجرة ترافقها قوات أمن إلى مطار اسطنبول، مشيرة إلى أن الطائرة التي نقلتا عليها إلى ألمانيا أقلعت في الثامنة وخمس وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي (السادسة وخمس وأربعين بتوقيت جرينتش).

كانت تركيا أعلنت يوم الاثنين الماضي عن ترحيل العديد من الألمان الذين يعتقد أنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وتم إبلاغ السلطات الألمانية بوصول امرأتين ليلة الجمعة إلى ألمانيا.

وتفيد البيانات أن إحدى المرأتين ولدت عام 1998 ونجحت في الهرب من سجن مخيم الهول في سورية الذي يحرسه أكراد، ومكثت في آخر الوقت داخل مدينة غازي عنتاب التركية ضمن المتحفظ عليهم للترحيل.

كما رحلت معها امرأة من أهل مدينة هانوفر على متن نفس الطائرة، كانت قد توجهت من معسكر السجناء عين عيسى إلى تركيا بعد فتح السجن وتسريح من فيه.

كانت أسرة ألمانية عراقية مكونة من سبعة أفراد رحلت من تركيا إلى برلين أمس الخميس وتصنف هذه الأسرة على الانتماء للتيار السلفي الجهادي في مدينة هيلدسهايم الألمانية.