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فولكس فاجن تقرر تعيين رئيس جديد لشركة أودي

إنجولشتات/فولفسبورج - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 6:42 م | آخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 6:42 م

اختارت إدارة مجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات المدير السابق لشركتها بي إم دبليو، ماركوس دويزمان رئيسا جديدا لشركة أودي.

وقالت فولكس فاجن وأودي اليوم الجمعة في مدينتي فولفسبورج وإنجولشتات إن دويزمان (50 عاما) سيحل في أبريل المقبل محل برام شوت الذي استدعي بداية العام لرئاسة الشركة.

وقال هربرت ديس رئيس المجموعة الذي يرأس أيضا مجلس الإشراف على أودي في بيان، إن دويزمان سيدلل على وعده "بالتقدم عبر التقنية" بصورة قوية.

كان ديس اختار زميله السابق دويزمان في يوليو 2018 – بعد القبض على رئيس أودي في ذلك الوقت روبرت شتادلر – من مجلس إدارة بي إم دبليو ليعمل في إدارة أودي.


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