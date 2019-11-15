توفي شخص ثان ممن استهدفهم منفذ هجوم في مدرسة في سانتا كلاريتا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتم التعرف على المشتبه به وتبين أنه طالب /16 عاما/ في المدرسة التي نفذ بها الهجوم في سانتا كلاريتا بشمالي لوس أنجليس. وأشار المسؤولون إلى أن يوم الخميس هو عيد ميلاد الشاب.

وقال أليكس فيانويفا، قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس، إن شابا /14 عاما/ توفي في المستشفى، مما يرفع عدد الوفيات المؤكدة جراء الهجوم إلى اثنين.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به في حادث إطلاق نار في مدرسة بكاليفورنيا حالته "خطيرة" وهو في المستشفى.

وأضافت الشرطة أنه أطلق النار على رأسه بعد أن أطلق النار على خمسة طلاب آخرين بمسدس سحبه من حقيبة ظهره.