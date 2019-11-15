 الكويت والصين تبحثان مستجدات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين - بوابة الشروق
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الكويت والصين تبحثان مستجدات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

علم الكويت والصين
علم الكويت والصين
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 11:57 ص | آخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 11:57 ص

بحثت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية الكويتية بالوكالة مريم العقيل، ونائب وزير التجارة الصيني تشان كه مينج، آخر مستجدات العلاقات الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وزارة المالية الكويتية - في بيان، اليوم الجمعة، - أن المباحثات جاءت تأكيدا على متابعة نتائج زيارة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الأخيرة إلى الصين.

وأشارت إلى أن الوزيرة الكويتية والمسئول الصيني، بحثا أيضا آخر الجهود المشتركة المبذولة، لإنجاح المشروعات الموقعة بين البلدين، والتي تسهم في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).


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