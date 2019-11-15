مجلس الأمن الدولي يمدد عمل بعثته لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى حتى نوفمبر 2020

قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، تمديد مهلة بعثته لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى لمدة عام آخر.

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الجمعة - أن مجلس الأمن جدد بالإجماع هذا التفويض في جمهورية إفريقيا الوسطى حتى نوفمبر 2020، مشيرة إلى أن هذا القرار يضمن استمرار عمل 11 ألفا و650 جنديا، بالإضافة إلى ألفين و80 جنديا من قوات الشرطة في جمهورية إفريقيا الوسطى من أجل حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار.

ويأتي هذا القرار بعد شهرين من مقتل 4 جنود تابعين للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى إثر تحطم مروحية أثناء القيام بمهام عسكرية.