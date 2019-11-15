رئيس ليتوانيا يعفو عن مواطنين روسيين اتُهما بالتجسس

أصدر الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، عفوا عن الروسيين نيكولاي فيليبتشينكو وسيرجي مويسينكو، المتهمين بالتجسس.

وورد في وثيقة نشرت بالموقع الإليكتروني لرئيس جمهورية ليتوانيا - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، - أنه تم إعفاء المواطنين الروسيين من قضاء بقية مدة العقوبة بموجب المادة (79 – 2) من القانون الجنائي لجمهورية ليتوانيا، وأن الإجراء جاء وفقا لتوصية من لجنة الرأفة.

واحتجز الروسي فيليبتشينكو أثناء سفره إلى جمهورية بيلاروس، حيث اتهمته النيابة العامة اللتوانية بعقد اجتماعات مع ليتوانيين بهدف تجنيدهم، وأصدرت محكمة فيلنيوس قرارا في أغسطس 2017 بسجنه 10 سنوات.

كما اتهمت السلطات الليتوانية ، سيرجي مويسينكو، إضافة إلى عسكري ليتواني، عام 2014 بالتجسس.. وزعمت التحقيقات أن الأخير قام بين عامي 2012 – 2014 بجمع معلومات عن جيش بلاده، وتدريبات عسكرية لبعثة حلف شمال الأطلسي، زُعم أنه سلمها إلى الروسي مويسينكو، وأنه نقل إليه أيضا نسخا من الوثائق السرية لوزارة الدفاع الليتوانية، علاوة على حيازة أسلحة ومتفجرات بشكل غير قانوني، وقضت المحكمة في فبراير 2017 بسجن الروسي مويسينكو لمدة عشر سنوات ونصف، والليتواني 5 سنوات.