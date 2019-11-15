 الرئيس التونسي يكلف الشاهد بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يكلف الشاهد بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

قيس سعيد
قيس سعيد
تونس - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 8:57 م | آخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 8:57 م

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كلفه بمهام بتسيير أعمال الحكومة لحين تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة من قبل مجلس نواب الشعب.

وقال الشاهد - بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الجمعة - إن رئيس الجمهورية شدد على ضرورة تواصل العمل الحكومي لضمان أمن المواطنين وحسن تسيير المرفق العام، حتى لا تمس فترة تسيير الأعمال بأي شكل من الأشكال بمصالح المواطنين.

وكان الرئيس التونسي، كلف الحبيب الجملي بشكيل الحكومة الجديدة، بعدما رشحته حركة النهضة، الحاصلة على أكبر عدد من مقاعد مجلس نواب الشعب، لتولي هذا المنصب.

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