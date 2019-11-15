المؤتمر العام الخاص للحزب الاشتراكي الألماني في براندنبورج يوافق على اتفاقية الائتلاف الحاكم بالولاية

عقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في ولاية براندنبورج مؤتمرا خاصا للبت في اتفاقية تشكيل الائتلاف الحاكم في الولاية مع كل من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الخضر فيما يعرف بائتلاف كينيا ووافق بأغلبية الأصوات على تشكيل الائتلاف.

ووافق على تشكيل الائتلاف 113 مندوبا مساء اليوم الجمعة ولم يرفضه أحد وامتنع مندوب واحد عن التصويت.

وقال رئيس ازراء الولاية ديتمار فويدكه: "أقدم الشكر لشركائي في المفاوضات من حزب الخضر والحزب المسيحي الديمقراطي على ما حققناه معا، فالاتفاقية موجهة إلى المستقبل".

وقدم فويدكه وزراء حزبه الاشتراكي في الحكومة الائتلافية الجديدة، قائلا: "هنا فريق من الوزراء الشباب ويغلب فيه الجانب النسائي كما لم يكن في تاريخ الحزب بهذه الولاية".

تم اختيار برلمان جديد لولاية براندنبورج في الأول من سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يعاد انتخاب فويدكه رئيسا لوزراء الولاية يوم الأربعاء المقبل.