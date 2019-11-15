كتائب القسام تنعي أحد قتلاها في جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل في غزة

نعى الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" اليوم الجمعة أحد القتلى الفلسطينيين في جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب إن أحمد عبد العال، وهو من نشطائها، قتل إثر قصف إسرائيلي شرق التفاح خلال جولة التوتر الأخيرة في غزة.

ولم تتبن حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، أي عمليات إطلاق قذائف ضد إسرائيل خلال جولة التوتر الحالية، لكن جناحها العسكري كتائب القسام أعلن أنه في تنسيق مع باقي الفصائل المسلحة.

وساد الهدوء الحذر قطاع غزة اليوم بعد أن شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات ليلية على مواقع تدريب لحركة الجهاد الإسلامي، ردا على إطلاق ثلاث قذائف صاروخية مساء أمس على جنوب إسرائيل دون إصابات.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذائف، الذي جاء إعلان مسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل صباح أمس عن اتفاق للتهدئة بوساطة مصرية بعد أكثر من 48 ساعة من جولة توتر في قطاع غزة.

ومن جهته، قال مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في غزة ماتياس شمالي إن الوكالة لا تزال في حالة تأهب عالية.

وبحسب شمالي، تأمل الوكالة في أن يدوم وقف إطلاق النار بما يمكنها من عودة كافة خدماتها للعمل بشكل كامل، مشيرا إلى أن غالبية السكان في قطاع غزة حوالي 4ر1 مليون شخص من أصل 9ر1 مليون، هم لاجئون يعتمدون على المساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي حصيلة القتلى في جولة التوتر، التي بدأت فجر الثلاثاء حتى صباح اليوم بلغت 34 قتيلا بينهم ثمانية أطفال وثلاث سيدات، فيما بلغت حصيلة المصابين 111 جريحاً بينهم 46 طفلاً و20 سيدة.

وبدأت جولة التوتر باغتيال إسرائيل القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته فجر الثلاثاء وتبع ذلك رد الحركة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية على إسرائيل.