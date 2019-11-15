السويد ترفض انتقاد الصين بشأن جائزة لكاتب صيني سجين

رفضت السويد اليوم الجمعة انتقادا من الصين بشأن حضور وزاري مزمع في حفل توزيع جوائز لكاتب وناشر صيني سويدي سجين.

وكان جوي مينهاي، المحتجز حاليا في سجن صيني، قد فاز في وقت سابق من الشهر الجاري بجائزة توشولسكي السويدية التي تمنح للكتاب المضطهدين أو المهددين أو المنفيين.

ومن المقرر أن تحضر وزيرة الثقافة السويدية أماندا ليند الحفل في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وأشار الفرع السويدي للاتحاد الدولى للكتاب "بين انترناشيونال" إلى اختيار جوي "من أجل علمه الدؤوب من أجل الكلمة الحرة".

وأثارت الجائزة غضب السفير الصيني لدى السويد جوي كونجيو. وفي مقابلة مع راديو السويد، حذر من "إجراءات مضادة" إذا حضر أعضاء في الحكومة السويدية الحفل، لكنه لم يوضح تفاصيل.