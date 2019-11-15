أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإغلاق مركز للعلاج الوهمي والذى يديره أحد الأشخاص المنتحلين صفة الطبيب، ويخدع المرضى مدّعيا العلاج بالأعشاب وعلاج السحر، وذلك بمحافظة سوهاج.

وأوضحت الوزارة، أنه فور الإبلاغ عن الاشتباه بوجود مركز علاجي مخالف شكلت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان لجنة تضم كل من "إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بسوهاج- التفتيش الصيدلي بالمديرية - وحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية - فريق العلاج الحر بإدارة أخميم الصحية"، مؤكدة أن اللجنة بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بسوهاج، قررت إغلاق المركز المشار إليه.

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلي أنه تبين أن المركز يديره شخص ينتحل صفة الطبيب ويقوم بالكشف على المرضى ويدّعي علاج السحر وعلاج الأمراض بالأعشاب، من خلال مركزه بعرب الأطاولة خلف مستشفى الجامعة، موضحة أنه بسؤال أهل المنطقة إتضح أن هذا الشخص يأتي للمركز مرة كل 15 يوم، ويتقاضى 200 جنيه قيمة الكشف.

وذكرت الشاعر أنه تم ضبط كمية من الأدوية والأعشاب الطبية مجهولة المصدر بالمركز حيث تم تحريزها بمحضر بمعرفة التفتيش الصيدلي بالمديرية، مؤكدة غلق المكان بالضبطية القضائية وإلقاء القبض على الشخص الذى يدير المركز منتحل صفة الطبيب بواسطة إدارة مباحث التموين بسوهاج.

وتؤكد الوزارة انها ماضية في شن حملاتها الرقابية على كافة المنشآت الطبية غير الحكومية بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، حرصا على صحة المواطنين.