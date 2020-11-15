الإمارات تختبر 61 شابا للانضمام لفريق الوصول إلى الفضاء

أعلنت إمارة دبي تأهيل 61 إماراتيا للانضمام لبرنامج "الإمارات لرواد الفضاء" الذي يهدف لاختيار رواد جدد ينفذون مهمات علمية في الفضاء.

وقال مسؤولون في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي للصحفيين، اليوم الأحد، أن المتأهلين تم اختيارهم من بين 4305 متقدما للبرنامج الذي يهدف إلى تدريب وإعداد فريق من الإماراتيين لإرسالهم إلى الفضاء لمهمات علمية مختلفة، ضمن برنامج الإمارات الوطني للفضاء.

وتم تقييم المتقدمين عبر سلسلة من الاختبارات شملت تقييمات نفسية وجسدية، إضافة إلى الانتهاء من الفحوصات الطبية.

وخضع المتقدمون لتقييمات عدة، تضمنت اختبار الذكاء، والمهارات الشخصية، والتقييمات المتخصصة، وتم اختيار أفضل 1000 متقدم، قبل أن تستقر لجنة التقييم في المركز على ترشيح 122 متقدما، لإجراء المقابلات الشخصية، وتم تاليا تصفيتهم الى 61 مرشحا.

ويتضمن العدد 41 شابا و20 فتاة، ويبلغ متوسط أعمار المتقدمين 28 عاما، أصغرهم سنا 23 عاما، وأكبرهم 39 عاما.

وأظهرت الدرجات العلمية للمرشحين تنوعا ملحوظا، تبرز فيها الكفاءات العلمية، حيث يبلغ عدد المتقدمين من الحاصلين على شهادة الدكتوراة ثلاثة إماراتيين، والحاصلين على درجة الماجستير 12 إماراتيا.

وعلى مستوى جهات العمل، أفرزت بيانات المتقدمين خلفيات علمية وأكاديمية متنوعة، موزعة على 54% مهندسون، و18% من القطاع العسكري، و18% من قطاع الطيران، و5% من قطاع الصحة والرعاية الطبية.

وسيخضع المتأهلون لعمليات تقييم المرحلة الأخيرة عبر إجراء مقابلات نهائية، تجريها لجنة مكونة من نخبة من المتخصصين في مركز محمد بن راشد للفضاء، من بينهم رائد الإماراتي الفضاء هزاع المنصوري، ليتم بعدها اختيار 2 من المرشحين للانضمام إلى فريق رواد الفضاء الإماراتي.