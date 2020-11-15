 رئيس وزراء قرغيزستان يستقيل من منصبه كرئيس مؤقت لخوض الانتخابات - بوابة الشروق
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رئيس وزراء قرغيزستان يستقيل من منصبه كرئيس مؤقت لخوض الانتخابات

رويترز
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 6:38 ص | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 6:38 ص

قال رئيس وزراء قرغيزستان صدر جباروف اليوم السبت، إنه تنحى من منصب القائم بأعمال الرئيس استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في العاشر من يناير.

وكان جباروف قد أعلن الأسبوع الماضي عزمه الاستقالة قائلا "إن حليفه المقرب ورئيس البرلمان تالانت ماميتوف سيتولى القيام بأعمال رئيس البلاد طبقا للدستور".

ووصل جباروف (51 عاما)، وهو سياسي قومي، إلى السلطة بعد احتجاجات عنيفة على نتائج انتخابات برلمانية جرت الشهر الماضي وأطاحت بحكومة الرئيس سورونباي جينبيكوف.

وتشهد قرغيزستان، الجهورية السوفيتية السابقة، اضطرابات سياسية متكررة وهي حليف مقرب لموسكو وتستضيف قاعدة جوية روسية.

ويحظر دستور البلاد على الزعماء المؤقتين خوض أي انتخابات رئاسية يشرفون عليها.

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