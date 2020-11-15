 موسكو: وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يناقشان تطبيق وقف إطلاق النار في قره باغ - بوابة الشروق
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موسكو: وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يناقشان تطبيق وقف إطلاق النار في قره باغ

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 5:20 م | آخر تحديث: الأحد 15 نوفمبر 2020 - 5:20 م
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، مع نظيره الأذري جيهون بيراموف تطبيق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - أن الجانبين أكدا ضرورة وجود دور تلعبه منظمة اللاجئين بجانب مؤسسة التربية والعلم والثقافة (يونيسكو) التابعتين للأمم المتحدة في الإقليم.

وأوضحت الخارجية الروسية أن الوزيرين تباحثا حول تنفيذ البيان المشترك لقادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا لوقف إطلاق النار ووقف كل الأعمال العدائية في إقليم قره باغ، إضافة إلى التنسيق بشأن تمركز قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة وتنظيم عملها.

وأكد الوزيران الحاجة للمنظمات الدولية في الإقليم، مثل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بجانب اليونيسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في مرحلة ما بعد الصراع وحل المسائل الإنسانية.

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