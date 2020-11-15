قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة تتوافر بها الأدوية وتُنتج داخلها، معلقًا: «لا يوجد دواء في البروتوكول العلاجي إلا ويكفينا حتى مع أسوأ سيناريو».

وأضاف حسني، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن «البروتوكول العلاجي لكورونا ليس ورقة واحدة وإنما 28 صفحة»، قائلًا إن البروتوكول يشمل تقسيم الحالة وتوصيفها.

وأشار إلى أن علاج مرضى كورونا يختلف من حالة لأخرى حسب التقييم، متابعًا أن المستشفيات تعمل براحة مع عدم وجود أعداد كثيفة، فضلًا عن أن فرق مكافحة العدوى بكل قوة.

وأوضح رئيس مكافحة كورونا بالصحة أن العزل يرتبط بمستشفيات معينة عند ثبوت الإصابة وتحديد درجتها، مناشدًا المواطنين: «اختار المستشفى اللي تعجبك وسيتم التقييم على أكمل وجه ومجانًا».

وذكر أن الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات كورونا يعمل على مدار الدقيقة، لتلقي المكالمات من أي مواطن في أي منطقة بالجمهورية، متابعًا أن الشخص يتم توجيهه لأقرب مركز صحي، حال وجوده في منطقة نائية.