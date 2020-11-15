ماليزيا: الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة مهمة لاستجابة آسيان لكورونا

ذكر رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة "أر سي إي بي"، تعد في غاية الأهمية فيما يتعلق باستجابة رابطة دول جنوب شرق آسيا لوباء فيروس كورونا.

وأضاف ياسين، في تصريحات له نقلتها صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم، أنه واثق من أنه يمكن استغلال الاتفاقية كأحد أدوات الانتعاش الاقتصادي، ويعتقد أن تنفيذ الاتفاقية سيشجع على إعادة فتح الأسواق ويضمن استمرار سلسلة الإمداد.

وتابع: "يواجه العالم حاليا وباء مرض كورونا على نطاق غير مسبوق".

وأشار إلى أن الوباء لا يقتل فحسب أرواح شعبنا، لكن يضرب اقتصادنا.

وأضاف ياسين، خلال التوقيع على الاتفاقية: "بالإضافة إلى التحديات لنظام التجارة العالمي بسبب التوترات الإقليمية، من الضروري أن يواصل آسيان الحفاظ على قدرتنا التنافسية كمنطقة".

وتابع ياسين، أن اتفاقيات التجارة الحرة هي السبيل للمضي قدما للمساعدة في الحفاظ على القدرة التنافسية من خلال تعزيز التجارة الدولية وتشجيع الاستثمارات وضمان توريد المواهب.