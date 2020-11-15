إصابة عضو في بعثة صندوق النقد الدولي الزائرة للأرجنتين بفيروس كورونا

جاءت نتيجة الاختبار الأول الذي خضع له في بوينس أيرس أحد أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأرجنتين، إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وسيخضع عضو البعثة لاختبار ثان اليوم الأحد للتأكد من نتيجة الاختبار الأول، وذلك بحسب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس.

وأوضح رايس في بيان حول هذا الشأن أنه لم تظهر أي أعراض على عضو البعثة وأنه يشعر بأنه حالته جيدة.

وذكر البيان أن صندوق النقد الدولي أبلغ السلطات المحلية في الأرجنتين لبدء تنفيذ بروتوكول العزلة، وأنه سيتم أيضا إبلاغ السلطات عن جميع الأشخاص الذين التقى بهم عضو بعثة صندوق النقد الدولي خلال هذا الاسبوع.

وفى الوقت ذاته ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن بعثة صندوق النقد الدولي ستواصل اجتماعاتها الافتراضية فى بوينس أيرس خلال الأسبوع المقبل.

وكان أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي قد اجتمعوا قبل يومين مع رئيس مجلس النواب الأرجنتيني سيرخيو ماسا في العاصمة بوينس أيرس.

ونقلت بلومبرج أمس الأول الجمعة عن المكتب الصحفي لرئيس مجلس النواب الأرجنتينى قوله إن الاجتماع كان بناء وإيجابيا.

وأبلغ سيرخيو ماسا بعثة الصندوق النقد أن الحكومة سوف تسعى لتحقيق الإجماع الضروري من أجل ضمان الاتفاقات التي تبرمها الأرجنتين.

كانت البعثة برئاسة نائبة مدير نصف الكرة الغربي جولي كوزاك بالصندوق ورئيس بعثة الصندوق لوي كوبيدو قد وصلت إلى الأرجنتين قبل عدة أيام لبدء مفاوضات رسمية بشأن برنامج جديد لسداد ديون على الأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار.