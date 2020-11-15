عقبة جديدة تواجه محطة طاقة تعمل بالفحم في جزيرة جاوة الإندونيسية، فقد رفض أصحاب الأراضي التعويض الذي قدمه المطور.



وتبلغ طاقة المصنع 1000 ميجاوات، وهو قيد الإنشاء منذ عام 2017 على مساحة 505 أفدنة، ويقع في منطقة سيريبون الساحلية بمقاطعة جاوة الغربية، بإندونيسيا، وبتكلفة 2.2 مليار دولار، وهي توسعة لمحطة 660 ميجاوات التي تعمل منذ عام 2012.



واعتبرت الحكومة الإندونيسية المشروع جزءًا رئيسيًا من استراتيجيتها الوطنية الأوسع لتعزيز توليد الطاقة عبر الأرخبيل "مجموعة متقاربة من الجزر".



وجزء مهم من مشروع المحطةن هو بناء 45 برجًا لاستيعاب خرج الطاقة الإضافي، لكن العشرات من السكان الذين يعيشون بالقرب من موقع أحد الأبراج المخطط لها يعارضون ذلك، قائلين إن مشغل المحطة بي تي سيريبون إنرجي براسارانا لا يقدم لهم تعويضات كافية عن أراضيهم.



وقال المتحدث باسم الشركة يودا بانجايتان، في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية: "كان من المقرر أن يتم الانتهاء من هذا الموقع بحلول أكتوبر".



وبحسب موقع "مونجاباي"، تقول الشركة إنها لا تستطيع تلبية طلب أصحاب الأراضي لأنها تسعى فقط إلى استخدام أراضيهم بدلًا من شرائها على الفور.



وقد جندت حكومة مقاطعة سيريبون والشرطة في جهودها لإقناع السكان بقبول عرضها، ولكن دون جدوى.



وتقول الشركة إنها أودعت الأموال في حساب ضمان تشرف عليه محكمة، والذي سيتم دفعه عندما يوافق السكان على الشروط.



وتعتبر معارضة السكان هي أحد العوامل العديدة التي تعيق المشروع، حيث أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن أن وباء كورونا قد أبطأ البناء، وأن المصنع اكتمل حاليًا بنسبة 80%، ويخطط لبدء العمل بحلول فبراير 2022.



ويواجه المشروع أيضًا ضغوطًا متزايدة من نشطاء البيئة ومكافحة الفساد، الذين دعوا السلطات إلى بدء التحقيق في مزاعم الرشوة بين المطور والمسؤولين الحكوميين المحليين.



وتتهم شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، التي حصلت على عقد بناء المحطة بالرشوة والفساد.



ففي نوفمبر من العام 2019، وجهت اتهامات لمدير شركة هيونداي العام، هيري يونغ، والرئيس السابق منطقة سيريبون2، بتلقى 424 ألف دولار، للموافقة على المشروع.



يذكر أنه في نوفمبر عام 2019، فرض حظر السفر لمدة ستة أشهر على الرئيس التنفيذي للشركة، ومدير شؤون الشركة، ويقول المراقبون إن التحقيق توقف على ما يبدو منذ ذلك الحين.