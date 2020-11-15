كازاخستان تمنح المستشارين سعيد مرعي وعادل عمر شريف ميداليتين

أكد سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة أرمان إيساجالييف، اهتمام بلاده بإقامة تعاون وثيق بين السلطات القضائية في مصر وكازاخستان، وأن وهناك تواصلا واتصالات متكررة ومتطورة بشكل مكثف بين ممثلي السلطات القضائية في البلدين، ولفت إلى أن بروتوكول التعاون في مجال القضاء الدستوري والإجراءات القانونية الذي تم التوقيع عليه في عام 2007 استمرار منطقي لمسار تعزيز علاقات التعاون في هذا المجال.



جاء ذلك في كلمة سفير كازاخستان التي ألقاها مساء اليوم الأحد، في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة منح رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائبه ميداليتين بمناسبة مرور 25 عاما على إصدار دستور كازاخستان بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير الإعلام أسامة هيكل، وطارق كامل بدر مساعد أمين عام مجلس الوزراء للعلاقات الحكومية، وطارق الوسيمي مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية والسفير حاتم تاج الدين مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم والسفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية ولفيف من كبار الشخصيات العامة.



وقال ايساجالييف إنه يقدم جائزة الدولة من كازاخستان وهي الميدالية اليوبيلية بمناسبة مرور 25 عاما على إصدار دستور كازاخستان للمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، تقديرا للسنوات الطويلة من العمل المثمر وإسهامه الكبير في إقامة علاقات صداقة وتبادل للمنفعة بين البلدين، معربا عن أمله أن تسهم هذه الجائزة الرسمية الرفيعة في مواصلة تطوير التعاون بين أعلى الهيئات القضائية في البلدين.



وأضاف أنه يقدم جائزة الدولة من كازاخستان للمستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأن هذا التكريم بلا شك اعتراف بإسهاماته الشخصية في تطوير العلاقات الكازاخية المصرية متعددة الأوجه والحفاظ علي الحوار المتواصل بين السلطات القضائية في البلدين.



وأكد أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كازاخستان في عام 2016، تمثل دفعة جديدة لتعزيز الشراكة بين البلدين، وأنه من المهم البحث المشترك لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وجدد تأكيد دعم بلاده لتطلعات القاهرة لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ووضع الأساس المتين للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.



وأشار إلى أن العالم ينظر بجدارة إلى كازاخستان بوصفها مصدرا للاستقرار، ونموذج تنمية ديناميكي ومزدهر، والعمل النشط لتعزيز العلاقات الكازاخية المصرية، حيث أن مصر تعد أحد الشركاء الرئيسيين لكازاخستان في شمال إفريقيا، وأنه على مدار 23 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نجح البلدان في اجتياز مرحلة تأسيس العلاقات ووصلا إلى مستوى جديد ونوعي من التطور.



وأوضح أن الدستور الكازاخي لعب دورا مهما في تنفيذ السياسة الخارجية لكازاخستان، وأن جميع إنجازات السياسة الخارجية الكازاخية على مدى 25 عاما نتيجة ملموسة لعمل الدستور والتشريعيات الدولية المعتمدة على أساسه، وأن الربيع الماضي شهد اعتماد مفهوم السياسة الخارجية لمدة 10 سنوات وقفا للمرسوم الصادر عن الرئيس قاسم جومارت توقايف، وأصبحت هذه الوثيقة علامة فارقة في تنفيذ المصالح الدستورية لكازاخستان على الساحة الدولية.



وقال ايساجالييف إنه تقرر إجراء انتخابات مجلس النواب ببرلمان كازاخستان في العاشر من يناير المقبل والتي ينبغي أن تصبح مرحلة مهمة في مواصلة التطور التدريجي للمجتمع من خلال التحولات الديمقراطية، وإن الإصلاحات الدستورية الجديدة التي جرت عامي 2007 و2017 فرصة جديدة لتعزيز دور وأهمية الأحزاب السياسية وتقوية البرلمان وتقسيم المهام والصلاحيات بين السلطات الحكومية ، كما تم اتخاذ تدابير للتحديث السياسي ، وتطوير نظام متعدد الأحزاب وتوسيع المشاركة المدنية في الحياه الاجتماعية والسياسية بكازاخستان.